Thierry VRIGNAUD

SOCIETE GFI (ADELIOR-EUVOXA)

Intégration de LATECH SA comme marque du groupe ADELIOR au sein de GFI IS (Infrastructure Services)

Manager du CCE IS (Centre de Conseil & d’Expertise)

co-créateur de l’ensemble des 10 offres IS du groupe en collaboration avec la direction des offres et la direction industrielle

Création et développement du CCE IS



http://expertise.gfi.fr



• Responsable des avants ventes et du BID management sur les réponses « infrastructure et production » de GFI IS

• Direction / validation technique de différentes architectures internes et Clientes

• Création et développement du centre de télé expertise autour de 7 pôles de compétences

• Création du produit DBA-ONLINE, SUPERVISION-ONLINE et ISR-ONLINE en mode 24h/24 7j/7 à partir de notre centre de production Nantais

• Missions de conseil liées aux infrastructures systèmes et réseaux (définition et mise en place du provisionning, rationalisation, consolidation et virtualisation d’infrastructure en production.

• Veille technologique autour de toutes les nouvelles technologies liées au monde de la production responsable des offres OPEN SOURCE et ONLINE SERVICES au niveau du groupe.





1998 à 2004 SOCIETE LABTECH SA

PDG et Cofondateur de la société LABTECH SA (Membre du conseil d’administration), LABoratoire TECHnologique spécialisé dans les missions de conseil

• Direction technique & Direction de projet (management de 50 personnes),

• Refonte du système informatique d’un grand groupe dans le monde de l’assurance par la création de leur portail d’applications (10 centres, 1 téraoctet de données utiles) sur 3 ans :

- Différentes missions de conseil pour de grand groupe français

- Gestion de projets Clients jusqu’aux recettes finales.

• Missions d’experts sur l’administration, les performances et l’exploitation de logiciels et de progiciels sous Oracle,

• Veille technologique autour de toutes les nouvelles technologies

• Dispense de toutes les formations ORACLE (cours LABTECH).

Environnement technique : ORACLE, UNIX, RESEAU et outils associés



1997 à 1998 SOCIETE DATAWEB SA

DG & Cofondateur de la société DATAWEB SA (Membre du Conseil d’Administration), spécialisée dans l’hébergement de solutions décisionnelles dans notre centre de production

Direction technique

• Intégration / hébergement de différentes solutions décisionnelles accessibles par nos clients à partir de notre centre de production.

• Direction de projet (management technique de 60 personnes), Migration / refonte du système informatique d’un grand groupe dans le monde de publication officielle (1er site ICL Europe vers le premier site SUN France (Entreprise 10 000 sous oracle -30 téraoctets)) par la migration et/ou refonte de l’ensemble de leurs applications sur 2 ans :

- Interface avec la maîtrise d’ouvrage et encadrement des équipes de conception et de réalisation,

• Missions d’experts sur l’administration, les performances et l’exploitation de logiciels et de progiciels sous Oracle,

• Dispense de toutes les formations ORACLE et UNIX.





1990 à 1997 ORACLE FRANCE

Ingénieur Conseil



Mes compétences :

Business development

Conseil

Informatique

Gestion de projet

Management

Oracle

UNIX

Oracle Designer 2000

Audit

VMS

Sun Solaris

SQL

RÉSEAUX

Profit and Loss Accounts

PostgreSQL

Oracle Developer 2000

Oracle 9i

Oracle 8i

Oracle 7

Oracle 6

Natural Language Information Analysis Method (NIAM

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 3.x > Windows 3.1

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Project

Microsoft Exchange Server

Microsoft DOS

Merise Methodology

Installation

Informix-SQL

ITIL

IBM OS/2

HP-UX

GCOS

FORTRAN

DECNET

Consolidations

COBOL

C Programming Language

BASIC

AIX UNIX

Vente

Marketing