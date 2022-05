Thierry WRZYSZCZ

Depuis 20 ans je mets mes capacités de conseil, de management et de décision, associées à un fort background technique, au service des DSI pour lesquelles je travaille.

J’ai ainsi pu évoluer avec succès aux postes de Consultant, Responsable SI ou Directeur de projets.

Je suis prêt pour un nouveau challenge si possible dans un contexte projet et international.



Mes compétences :

Sécurité informatique

Management d'équipes pluridisciplinaires

Gouvernance SI : Schema Directeur, SLA, KPI

Cloud computing, Cloud broker

Gestion de services IT : Contrats, Budgets, AO,..

Conduite de projets :Planif, Suivi, Delivery

Management

Infrastructure

Direction de projet