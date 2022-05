Thierry YVON

Négocier, gérer, et développer des relations commerciales constituent l'ossature de

mon expérience professionnelle.



J’ai su développer durant une quinzaine d’années d’expérience sur le marché de la sous traitance électronique en France (fab circuits imprimés et cartes électroniques,) des compétences techniques dans la fabrication d'un produit électronique.



J’ai également prouvé mes qualités relationnelles, et souhaite à présent devenir acheteur. Aussi la formation que je vais suivre durant la période scolaire de 2016/2017 à l'ESAP (Ecoles des acheteurs professionnels avec diplôme Master 1 en achat) de Villeurbanne, va me permettre de compléter mes compétences et réaliser mon objectif :

Évoluer dans les fonctions d'acheteurs principalement dans l'industrie.



Mes compétences :

Négocier

Circuits imprimés

Carte ELECTRONIQUE

CRM Sales forces et zoho

Prezi

Négociation achats

Approvisionnement et achats

Microsoft Office 2010

Achats techniques

ERP

Analyse des besoins

Suivi des fournisseurs

Reporting