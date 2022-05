Thierry YVON

Je suis specialisé autour des missions de PREVENTION en France et à l'etranger, avec une veritable experience en situation d'urgence et zones de conflits



- Management of large Team and Security budget

- Investigation, Counterfeiting,

- Crisis management

- Security Organisation and Evaluation

- Supply Chain Security

- Security Operational Audit

- Loss Prevention Audit

- Security Systems Evaluation and Deployement (Access Control, CCTV, Intrusion)





Mes compétences :

International

Loss prevention

Organisation

Prévention

Sécurité

Security

Sureté