Thierry ZACCARINI

Ma période de vol est terminée, la tour de contrôle m'a demandé d'atterrir pour raison de limite d'age. Mais pas question de tourner en rond sur le tarmac; j'ai des activités associatives qui m'occupent déjà. Bon courage et bonne continuation à tous les amis encore en poste!



En octobre 2013, j'avais rejoint le secteur aéronautique en rentrant chez SAFRAN ENGINEERING SERVICES comme ingénieur d'études. Après avoir participé pendant 2 ans à l'avancement d'un projet de turboréacteur pour SNECMA, j'ai travaillé sur les CAD ou changements à la définition, étapes indispensables de validation des modifications par la Navigabilité.

Responsable Qualité du Département Automobile chez SEGULA TECHNOLOGIES de 2009 à fin 2012, ma mission était d'animer le Système de Management de la Qualité afin de se présenter aux jalons de suivi et de certification ISO 9001 V2008. Le travail réalisé avec les équipes a permis de réaliser un sans faute lors de la certification en 2011 et un nouveau sans faute lors du suivi de 2012.

De 2007 à 2008, j'étais Responsable Qualité Projets et Systèmes d'Ingénierie chez MATRA AUTOMOBILES, après y est entré comme Ingénieur Produit / Process en 2005. Ce poste faisait suite à des fonctions de Chef de Projet et Responsable de Bureau d' Études en réalisations et installation de machines d'assemblage pendant plus de 10 ans.

Mon parcours professionnel m'a permis d’avoir une vue globale de l’entreprise, d’être en rapport transversal avec les services supports, d'être en relation avec tous les acteurs de l'entreprise, d’acquérir et de développer des compétences en terme d'études,de management d’équipes,de formation,de planification,et d'amélioration de processus.



Mes compétences :

Process assemblage automobile

Norme ISO 9001

Réactivité

Organisé

Pragmatique

Esprit d’analyse et de synthèse

Rigueur

Autonomie

Dynamique