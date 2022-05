Thierry ZAMBON

Je recherche un poste d'Ingénieur technico-commercial.

Après avoir quitté JM Concept, j'ai intégré OSRAM comme Responsable des Ventes OEM sud-est. En charge des développements produits chez les Fabricants de luminaires.

L'expérience JM Concept, est dans la continuité de celle de Sfere: dans la mesure, l'instrumentation,le process, l'électricité, mais du coté commercial.

Après avoir intégré JM Concept comme technico-commercial Rhône-Alpes en 1999, rapidement je prends en charge l'Auvergne, puis PACA, 1/4 Sud-est au bout de 2 ans. Grand-est, Sud ouest au fur et à mesure de l'accroissement du CA des régions couvertes. Management de commerciaux sédentaires puis itinérants avec la responsabilité commerciale de la France. Développement du réseau de distribution dont le groupe REXEL. Référencements nationaux et internationaux. Soutien technique. Participation à des expositions et salons.



Mes compétences :

Commercial

ECLAIRAGE

Électrique

Ingénieur Commercial

Ingénieur technico commercial

Instrumentation

lighting

PME

PMI

Process

Responsable Commercial

Responsable de Secteur

Technico commercial