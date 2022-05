Thierry ZITTEL

Je suis dans le BTP et l' industrie depuis une vingtaine d'années, que ce soit dans la location, la vente de matériels et la mise en sécurité d'accès et travaux en hauteur par la pose de lignes de vie, échelles crinolines, garde-corps sécurité toiture et points d'ancrage. J' ai exercé des fonctions diverses : Technico-commercial, Responsable secteur, Responsable d'agence. Je connais donc bien les entreprises de mon secteur dont j'ai prospecté et suivi des interlocuteurs divers, que ce soit des pdg, des responsables achat, des responsables sécurité, des conducteurs de travaux, des chefs de chantiers, des dispatcheurs, etc...



Mes compétences :

Prospection commerciale

Gestion de la relation client

Développement commercial

Gestion des ressources humaines

Management commercial

Business Development