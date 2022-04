Benoit ZITTEL

Http://www.anthropie.net est un cabinet de conseil au service des entreprises, de toutes les entreprises. Pour nous, mieux gérer les situations de travail, c’est maîtriser les enjeux de la performance.



Nous accompagnons les industriels, les hôpitaux et autres sociétés dans l’animation, le suivi et la résolution de problèmes liés aux situations de travail. Nous vous aidons dans la mise en œuvre de démarche de certification OHSAS 18001, de prévention des Troubles Musculo-Squelettiques, des facteurs de risques psychosociaux, dans les processus d’innovation, les projets industriels, les aménagements de postes. Nous intervenons sur les différentes problématiques :



Ressources humaines - Ergonomie - Management du risque

Management des systèmes de gestion des conditions de travail - Pilotage de projet



Notre objectif, vous permettre d’identifier et dimensionner vos problèmes, vous accompagner dans vos démarches et vous guider dans la mise en œuvre d’une véritable dynamique de gestion des conditions de travail. Nous concevons et adaptons pour vous les outils et méthodes pour aider vos collaborateurs à mieux gérer ce qu’on leur demande, à diminuer leurs contraintes et leur fournir les supports pour atteindre les objectifs.





La Démarche T est une marque Indépendante que nous avons développée pour les entreprises respectant l’individu au travail et prenant en compte les déterminants humains comme vecteurs de l’équilibre et de la performance. Elle est en résonance avec les politiques du développement durable.



www.demarche-t.fr



La Démarche T s’inspire et intègre les disciplines de l’ergonomie, de la psychologie sociale du travail et des organisations.L’objectif est de :



Garantir un management et une méthodologie pérenne des conditions de travail en accord avec les principes de prévention et d’ergonomie

Assurer un suivi personnalisé de chaque entreprise adhérente

Promouvoir et valoriser l’image des entreprises

Permettre la préparation aux nouvelles normes de responsabilité sociétale des entreprises



