Thierry ZOIA

Mon parcours professionnel est composé d’expertise en développement, exploitation, organisation, pilotage de projets, management de structures commerciales et opérationnelles en réseau B to B et B to C.

Au travers de celui-ci, tant managérial, commercial, technique que financier, j’ai pu développer les compétences requises pour diriger et faire progresser une activité.



Garantir l’atteinte des objectifs économiques, élaborer, relayer et mettre en œuvre sur le terrain la stratégie de l’entreprise, assurer l’interface avec la direction générale, veiller à la satisfaction des clients, piloter des projets, conduire le changement : voilà quelques éléments clés de mes compétences professionnelles au quotidien.



Ma rigueur, mon goût pour les ressources humaines, ma maîtrise des méthodes de management/coaching et de la langue Anglaise, ma capacité d’analyse et d’adaptation aux nouveaux environnements ainsi que mon fort niveau d’engagement et d’implication sont mes principaux atouts. Ils complètent mon professionnalisme et ma volonté de favoriser le bon fonctionnement de la structure.



Mes compétences :

responsable commercial

directeur commercial

directeur régional

Responsable d'agence