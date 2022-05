Thierry ZONE

Assurer le conditionnement et la mise à disposition du client des ciments (vrac et sac) et des granulats en qualité et en quantité dans le respect de la sécurité et de l'environnement. Assurer le bon fonctionnement de l'accueil (sorties ciment, entrées des matières premières et des combustibles, accueil des visiteurs). Gérer la mise à stock et la reprise des produits entrants avec les moyens disponibles. Gérer la disponibilité des produits finis dans les points d'expédition de CCB.



Mes compétences :

UGS - Austral

Microsoft Office

SAP

Gestion des stocks