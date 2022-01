José LAMARCHE

VENTES ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

Portefeuille Client CA 5 à 9 M€ Régional et National chez Mondi Leader Mondial CA 6,4 Millard€ - 25.000 pers.

Ventes B to B de produits d’emballages industriels fabriqués en Italie, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Belgique, …

Réalisation des budgets de ventes et des objectifs de hausse de prix +10 à +15%

Prospection et plan d’actions pour la reconquête de Clients cibles (réalisé: +15% en volume de vente en 1 an).

Acteur pour le développement technique des produits en collaboration avec les Usines Européennes

Challenger et négociateur commercial

Relationnel axé Satisfaction Client

Réseau de Clients Industriels Agroalimentaire (Saint Louis Sucres, Roquette, Limagrain); Chimie (Bayer, Huntsman, Dow) ; Minéraux (Omya,Imerys) ; Matériaux de construction (CCB, Cermix, Weber, Placo) ;…

Implantation de logiciel de gestion de point de ventes (JDC)

Anglais opérationnel



MANAGERIALE

Intégration de structures de production au modèle Mondigroup

CA 3.5M€- 20 pers. chez Omya et CA de 12M€ - 50 pers. chez Frantschach

Maintien des volumes de production et développement de la productivité de +10% dans un contexte de redistribution des clients en Europe - Benchmarking avec les autres sites en France et en Europe.

Manager d’équipes de 20 à 50 personnes, Formateur, Fédérateur

Etablissement de budgets - Suivi d’objectifs – Reporting en Comité de Direction

Management de crises – Fermeture de site



ORGANISATIONNELLE

AssiDomän Charfa CA 45 M€ -280 Personnes- 3 sites 62-67-13

Ré-organisation de services et d’activités

Coordination avec Service IT pour l’Implantation de SAP

Réalisation du budget de Formation Assurance Qualité Annuel 1M€

Certification ISO 9002 Multisite via BVQI

Animation des plans d’actions d’amélioration continue AMDEC-5S-SIX SIGMA



AUTRES COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Utilisateur SAP, Excel, PowerPoint, Word,…



Mes compétences :

Vente BtoB

Analyse de besoins

Adaptation facile

Négociation

Sac papier

Emballage souple

Approvisionnement et achats