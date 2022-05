Thierry ZOUZOU

J’ai débuté ma carrière comme Directeur Financier International dans la mode. Ensuite, en tant que Directeur Général & Financier, ma mission a été d'organiser le développement des affaires et d'accroître le chiffre d'affaires.



Mon rôle a consisté à créer de nouveaux marchés (Chine, Russie…), à relancer l’activité sur des marchés « matures » dans des pays très différents (Japon, Usa, Europe) et à organiser de nouveaux pôles de compétitivités.



La création d'une structure de production a complété mes compétences.



Ma riche expérience me permet d’avoir une vue globale et transversale de l’entreprise, ce qui est une réelle force.



Mes compétences :

autonome

Business

Commerciale

Culture

Diplomate

Direction commerciale

Direction financière

Esprit d'équipe

Fédérateur

Finance

Homme de challenge

International

International Finance

International management

Management

Management international

Mode

Pragmatique

RIGOUREUX

Sales

Sales Management