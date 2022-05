Je suis Thierry ZUE ASSEKO.Je m'occupe actuellement du programme Sécurisation des produits de santé de la reproduction au bureau du Fonds des Nations Unies pour la Population au Gabon depuis juin 2011.

Avant cela,j'ai été Coordonnateur National du Programme ESTHER au Gabon.C'est un programme français d'appui à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH dans les pays en développement,notamment en Afrique.

Bien avant cette fonction,j'ai été Directeur Exécutif du Mouvement Gabonais pour le Bien-Etre Familial(MGBEF),filiale gabonaise de l'IPPF,la plus importante ONG Internationale dans le domaine de la Santé Sexuelle et de la Reproduction.

Enfin,j'ai été Inspecteur Chef de Division Législation et Règlementation Santaires au Ministère de la Santé du Gabon.