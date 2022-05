Thierry ZUNINO

48 ans, divorcé, 3 enfants nés en 1997, 1999 et 2007



Après un BTS Action Commerciale et un cursus AES renforcé par un Mastère HEC Management dans la Santé, j'ai occupé depuis 1990 différents postes en Vente/Marketing, Formation et Organisation dans l'Industrie Pharmaceutique, avant d'intégrer l'institut National de la Transfusion Sanguine en 2007 :

- Visiteur médical (2 ans),

- Délégué hospitalier (5 ans)

- Formateur produit et communication (2 ans)

Laboratoires AstraZeneca

- Directeur régional (4 ans) Laboratoires AstraZeneca puis Parke-Davis/ Pfizer

- Responsable Service Clients Internes (1 an) Laboratoires Pfizer

- Directeur de Zone, Directeur de la Visite Médicale Ville et Hôpital (4 ans) Laboratoires Takeda, Schering Plough, Menarini

Depuis janvier 2007, Coordonnateur Pôle Formation - Information - DPC à l'Institut National de la Transfusion Sanguine, puis Chef d'Unité en 2011 et Responsable de l'ensemble du Département Enseignement et Formation, membre du Comité de Direction depuis 2013



Mes compétences :

Automobile

Commercial

Directeur régional

Formation

Grands comptes

Responsable Commercial

Responsable formation

Responsable grands comptes

Santé

Soin

Vente

Visite médicale