Thierry ZYDOWICZ

Avec le développement de la dématérialisation et de l'industrie 4.0, les salles IT et Datacenters concernent aujourd'hui toutes les entreprises, et pas seulement les plus grandes. Celles-ci ont ainsi des exigences différentes en fonction de leur nature, de leur besoin mais aussi de leur espace disponible. Il est primordial d’apporter des réponses adaptées à chacune, en terme d'infrastructure physique.



Participer à l’évolution de ces solutions et au partage des meilleures pratiques fait partie de mon métier, et cela passe notamment par la contribution à des groupes d’échanges interprofessionnels. Je vous invite nous rejoindre et partager votre expérience !



Besoin d’un conseil ? Des questions sans réponse ? N’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Formation

Veille technologique

Marketing produit

Gestion de projet commerciaux

Marketing opérationnel

Communication

Management transversal