Thierrytarbouriech TARBOURIECH

Informaticien par « passion d'enfance » cela m'a emmené à une carrière dans divers métiers de l'informatique.

J'ai réussi à travers ces trente années d'expérience, à tirer partie des qualités requises pour cette profession.

J'ai valorisé; pour moi même et pour les entreprises diverses et variées avec lesquelles j'ai collaboré; mes connaissances et mon expérience dans ce métier sans cesse en évolution.

J'ai toujours été soucieux de remplir avec le plus de rigueur possible les « missions » qui m'étaient imparties.

L'analyse s'est avérée la qualité fondamentale de mes aptitudes d'informaticien. Analyse que j'ai retrouvée sous diverses formes de méthodologies en philosophie.

Aujourd'hui; si elles me sont demandées; je ne refuse pas d'apporter mes compétences en informatique. Mon activité principale reste l'informatique.

Je souhaiterai ( j'en ai tout le matériel et les compétences nécessaires ) travailler en télétravail sur des projets informatiques ou non. Toute proposition mérite d'être étudiée ...



Mes compétences :

Ubuntu

Ingénierie Réseau

Réseaux d'entreprises

Maintenance informatique

Recherche et développement informatique

Formation informatique

Suite bureautiques

Gestion de projet