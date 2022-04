Aline CRISMANOVICH

L'Assistanat est mon cœur de métier, et aussi mon métier de cœur !

Après quelques années passées en Exploitation, je souhaite retrouver un poste plus administratif, idéalement en commençant par de l'intérim.

J'ai travaillé en CDI dans 4 entreprises :

- Adoma (logement social) pendant 8 ans,

- Rivoire & Carret Lustucru pendant 6 ans,

- Hippo Gestion (siège social des restaurants Hippopotamus, à Paris) pendant 2 ans

- Fédération de l'Industrie du Béton (Paris) pendant 1 an.

Entre mes CDI, j'ai travaillé en intérim, ce qui a considérablement enrichi mes compétences.

Ma dernière mission est terminée et je suis en recherche active.



Mes compétences :

Achats

Commerciale

polyvalente

Ressources humaines

Administratif

Secrétariat

Rédaction

Assistanat de direction

Microsoft Office