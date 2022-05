Thiery BIZIOU

J'ai eu un parcours professionel très varié et surtout très enrichissant.

Ayant une grande expérience des Dom Tom et auparavent de l’Afrique pour y avoir vécu quelques années (1980-87), ainsi que ses mentalités, j'ai eu envie d'y revenir et te tenter une nouvelle experience: De belles opportunités s'offraient à moi et je me suis lancé!.

Les missions diverses auxquelles j’ai pu participer, durant mon parcours professionnel, m’ont permises de confirmer mon intérêt et ma grande expérience dans des domaines très variés.

Ma maitrise de l’anglais et de l’espagnol (parlé) enrichissent mes échanges sur les marchés internationaux.

Mon expérience professionnelle découle de ma flexibilité de meneur d’hommes , de les former, de ma grande curiosité, de ma polyvalence et de mon investissement permanent.



Mes compétences :

- Le genie électrique/ énergetique

Sécurité incendie/ désenfumage

Gestion de coûts / de budgets

Travaux on/Offshore Oil & Gas

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Ciel Compta

- Equipement de cuisines professionnelles

Leadership/ Management