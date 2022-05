Thil JEAN-PIERRE

Depuis début 1998, je suis Directeur des ventes France du premier équipementier mondial d'accessoires de coupe pour les produits motorisés de jardin.

Mes principales responsabilités sont:

-le management d'une équipe de vente de 10 personnes, plus 1 responsable grands comptes

-la responsabilité des enseignes des réseaux grand public (bricolage&lisa), professionnel, groupements et distributeurs,

-plus une participation active à la politique marketing vente France et Europe.

Je gère un chiffre d'affaires de 14M€ (40% d'évolution sur les 10 dernières années), avec une position dominante sur le marché des "revendeurs pro" et une présence dans toutes les enseignes "grand public".

J'occupe cette fonction depuis 12 ans.

Je suis un homme de terrain et de réflexion spécialisé dans le marketing opérationnel, de caractère rigoureux avec un fort engagement personnel.



Mes compétences :

Bricolage

Commercial

Directeur commercial

Directeur des Ventes

GSB

Lisa

Management

Merchandising

Motoculture

SAP

Stratégie

Textile

ventes