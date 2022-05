Bonjour, je me présente, je m'appelle Thimothé DELBOSCO, je suis titulaire d'un diplôme en ingénierie de la conception issu de l'Ecole des Mines de Nancy, dispensée à Saint-Dié-des-Vosges. Suite à l'obtention de mon Bac S, je me suis dirigé vers un DUT SGM (Science et Génie des Matériaux), ce qui m'a permis d'acquérir une solide base dans la domaine de la mise en oeuvre et de l'études des matériaux.

Apres la découverte des logiciels de DAO/CAO et des diverses techniques de mises en oeuvre, j'ai choisi de m'orienter vers la conception de produits.



Mes compétences :

Modélisation

Développement produit

Conception mécanique

Microsoft Office

Visual Basic for Applications

Métallurgie

Mécanique

Ingénierie

Plasturgie

Catia v5

Autodesk inventor

SolidWorks Simulation

Matériaux

SolidWorks

Solid Edge

Gestion de projet