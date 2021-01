Après avoir prêté serment le 4 décembre 2017 et intégré le Barreau de Lyon le 2 janvier 2018, elle est désormais avocate collaboratrice de Maître Yann LORANG au sein du Cabinet LORANG Avocats et avocate à titre individuel au sein du Cabinet Thimothée FRINGANS-OZANNE.

Elle propose ses services juridiques tant en conseil qu'en contentieux.



Elle est titulaire d'un Master 2 Droit de la Propriété Industrielle, obtenu à l'Université Lille 2 en 2009. Docteure en Droit de la Propriété Intellectuelle depuis 2014, elle a rédigé et soutenu une thèse ayant pour sujet "Protection et valorisation des recettes et créations culinaires" pour laquelle elle a obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité. Elle a obtenu, en octobre 2017, son Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (C.A.P.A.) à l'Ecole des Avocats du Nord-Ouest (IXAD) de Lille.



Ayant multiplié les expériences professionnelles depuis 2006, elle a pu, avant de revêtir la robe, travailler au sein du Tribunal de Commerce d'Albertville, d'un cabinet d'avocat lillois, du service Propriété Intellectuelle d'une grande société dans le Nord, de lInstitut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) et d'un cabinet de Conseils en Propriété Industrielle (CPI) à Lyon, lui permettant ainsi d'évoluer dans de nombreux environnements différents liés à la propriété intellectuelle.



Fortement impliquée dans le monde associatif, elle a été Présidente de l'Association Des Etudiants le Lille En Propriété Industrielle (ADELEPI) de 2009 à 2017, elle est membre de l'Association Française des Docteurs en Droit (A.F.D.D.) et écharpe bleue au sein de l'Association des Disciples Escoffier.



