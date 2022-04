Jean-François MASSE

Assistance en Transmission, Cession & Traitement des situations de crise



L’assistance des PME-PMI dans le traitement de la difficulté est mon cœur de métier.



Intervenant en droit des affaires en qualité d’avocat depuis 2003, je participe à des dossiers significatifs de retraitement d’endettement et de reprise d’entreprises en difficulté.



Aux côtés des chefs d’entreprise, groupes ou fonds d’investissement en phase de croissance externe ou de traitement de difficultés, j'accompagne les opérations d'audit, élabore la stratégie de redéploiement et négocie l'acquisition, la transmission ou la cession du pôle d'activité.



Exemples de dossiers traités :

- FRANCE SOIR cession du journal (Presse)

- VRAU plan de continuation puis cession (Loisirs créatifs - 80 salariés)

- LEBAS ENGINEERING cession (Ingénierie Traitement du Sang - 15 salariés)

- RODIER cession (Prêt à Porter - Magasins & Centrale)

- DEVAUZE VENCLIM cession (Ingénierie Climatisation- 60 salariés)

- ALEXANDRE plan de sauvegarde (Menuiserie industrielle - 70 salariés)

- BIP plan de continuation (Bâtiment - 80 salariés)

- AGS PRIVE France (Sécurité et Protection - 100 salariés)

- Groupe concessions Automobile cession (350 salariés)

- ALLIANCE SERVICES cession (160 salariés – nettoyage),...



Mes compétences :

Droit des affaires

Droit des entreprises en difficulté

Négociation en situation de crise

Cession d'entreprise

Acquisition d'entreprise

Droit