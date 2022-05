Thiné Joel NIOULE

Né le 28 Mai 1981 à Abidjan en République de Côte d'Ivoire je me nomme Nioulé thiné joel, commercial en free lance à Nord-Sud communication société éditrice du journal Nord-Sud quotidien basée en côte d'Ivoire dans la region d'Abidjan.



Titulaire d'un baccalauréat serie A2 et d'un Brevet de Technicien Superieur en gestion de commerce, j'ai éffectué au mois d'Août à novembre 2005 un stage de formation dans une entreprise spcialisée dans la fabrication et la commercialisation de mobiliers de bureaux et meubles ( Trigone Camaci).Au cours de cette formation j'ai occupé la fonction de vendeur .Ainsi aprés l'obtention de mon Brevet de Technicien Superiur en commerce j'ai été reçu à Nord -Sud communication pour un stage de formation précisement au service commerciale en Novembre 2006.



j'ai comme activité commerciale, la vente d'espace publicitaire.



Je prepare actuellement un diplôme d'ingenieur en marketing management et communication à l'Institut des Technologies d'Abidjan(ITA)



Aujourd'hui mon projet est de rejoindre, une grande entreprise commerciale ambitieuse, une équipe dirigeante dynamique et riche de ses valeurs humaines, auxquelles j’apporterai mon énergie, ma volonté de réussir, mon obsession de la création de valeur et mon savoir-faire



Mes compétences :

Dextérité

ERC

Objectivité

Opiniâtreté