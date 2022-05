J'ai plus de 2 ans d'expérience dans les cosmétiques.

Après avoir touché à des postes très différents les uns des autres, mais à la fois complémentaires et dans plusieurs entreprises, je suis revenue à un poste qui correspond à mon parcours d'origine, le commerce international.



Travailler pour la marque Matis est une véritable aventure humaine et professionnelle. L'équipe export est incroyablement dynamique. C'est très agréable de travailler dans cette entreprise, je suis plus que ravie.