Thiollet VÉRONIQUE

Mon cœur de métier se résume à la coordination, gestion, organisation et planification de tout type de projet.



En effet j’ai été amené à gérer de multiples projets de traduction, comprenant l’identification des besoins du client, l’élaboration des devis et des plannings, l’exécution et le suivi ainsi que la gestion de l’équipe. De part mon expérience passée j’ai été responsable de l’organisation logistique de formations, séminaires ainsi que du support administratif d’une équipe de 60 ingénieurs.



De plus j’ai toujours travaillé au sein d’entreprises américaines dans un environnement international et multiculturel, ce qui m’a permis de mettre a profit mes capacité d’adaptation, mon esprit d’équipe, je fais preuve d’une bonne résistance au stress et je suis capable de gérer les priorités et les imprévus.



Ces diverses fonctions occupées me permettent de me positionner sur des postes de coordination de projets, d'assistanat de direction et d'équipe ainsi que de l'asistanat adminstratif et commercial.