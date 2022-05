Thipphaphone KHENMINGMONGKHON

Économiste de formation, avec un intérêt particulier pour l'évaluation socio-économique des projets d'infrastructures et le transport.

J'ai eu l'opportunité de travailler dans la thématique d'analyse et modélisation du trafic, avec un focus particulier sur l'étude de trafic des voyageurs en transports collectifs en milieu urbain.

Je souhaite d'approfondir mes connaissances en matière d'analyse statistique des données qualitatives et quantitatives à fin de toucher à des domaines plus larges.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Calcul du bilan socio-économique

Traitement et analyse des données de déplaceme

Logiciel libre R

Analyse spatiale et cartographique

Analyse et prévision de demande de déplacements