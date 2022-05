Thoirey SYLVIE

A l'issue d'une carrière d'attachée territoriale, au parcours très diversifié, puis d'une formation d'écrivain public auprès du CNED , je suis officiellement référencée comme écrivain public depuis le 15 septembre 2011.



A ce titre, je m'adresse principalement aux particuliers mais aussi aux commerçants et artisans



Mon objectif: Comme mes confrères, écrivains publics, apporter une qualité professionnelle à l'écrit ( rédaction, présentation, édition), mais surtout donner au demandeur les moyens de résoudre son problème par une formulation adaptée et ciblée.



Mon champs d'activité:

Rédaction, correction:

-De correspondances : lettres et courriers de toutes sortes ( consommation, réclamations, litiges divers...)

-De biographies, mémoires de vie

-De CV, lettres de candidatures et autres lettres de motivation

_De thèses et autres rapports(relecture et correction uniquement)

-D'actes administratifs (Compléter les formulaire et constituer les dossiers, APL, retraites, bourses,....)

.

En direction des PME et artisans : apporter une prestation souple, ponctuelle et sur mesure( lettres commerciales et clientèle; rapports...).



Par ailleurs, J'assure dans une association parisienne 2 permanences bénévoles d'écrivain public par semaine .



Mes compétences :

Biographie

Tous types de courriers et dossiers

Ateliers d'écriture

Écrivain

Administration