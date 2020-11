Thomas BARTHEL

Directeur Alliance Française de Wuhan (CHINE)

MBA (Master en Gestion dEntreprise). UTDT

Diplômé de SCIENCES POLITIQUES de l'Institut d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence (France)

Mes points forts:

- Très bonne connaissance de l'Amérique latine (Amérique centrale, Colombie, Venezuela, Cône Sud), des gens, des institutions, des entreprises, des réseaux et des cultures.

- Maitrise de lEspagnol (bilingue), du Français (langue maternelle) et de langlais (opérationnelle).

- Compétences techniques: capacité administrative, budgétaire et marketing dans un environnement multiculturel.

- Qualités personnelles: déterminé, ouvert desprit et motivée. Jaime entreprendre, avoir du succès, relever les défis et atteindre mes objectifs.



Mes compétences :

Import-export

Internacional

Coopération internationale

Development Programme

Latin American Business