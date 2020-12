Thomas BEYAERT

Ayant réaliser l’intégralité de mon parcours professionnel dans un bureau d’études, et suite à la formation d’ingénieur qui m’a permis d’élargir mes champs de compétences, je souhaite me lancer dans un nouveau défi, en intégrant un service lié à la production. Travaillant dans une société de taille moyenne (≈ 200 salariés) depuis plus de 6 ans, j’ai été amené à travailler avec l’ensemble des services de la société et ainsi élargir mon champs d’action initial. Motivé, dynamique et tourné vers le client, je saurai vous prouver l’intérêt d’une collaboration future.



Mes compétences :

Gestion industrielle

Conception mécanique

Méthodes et outils pour la conception

CAO

Conception

Innovation