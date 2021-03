Thomas CAPRIOLI

Je suis responsable de coordonner tous les moyens pour optimiser la gestion de l établissement, l exploitation et la commercialisation tout en respectant les normes en vigueur. A cet effet, Je suis notamment responsable :

- de l animation et la gestion de l'équipe

- de la garantie du service à la clientèle

- du respect des normes et procédures de la marque

- du remplissage optimum de l établissement

- du développement de la rentabilité de l établissement

- du recrutement et de la formation de l équipe.





Mes compétences :

Vente B2B et B2C

Yield management

Revenue management

Business development

Sales