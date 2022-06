Thomas CHAFFANEL

Historien de formation, j'ai soutenu une thèse d'histoire contemporaine en février 2012. Intitulé "Adaptations et professionnalisation du notariat. Histoire sociale des notaires dans le Rhône rural au 19e siècle", ce travail m'a valu la mention très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité.



Tout au long de mon cursus universitaire, j'ai acquis une solide maîtrise de l'outil informatique à commencer par l'ensemble des composantes du pack Office, d'Illustrator pour la conception de supports carthographiques, de Photoshop pour l'élaboration et la retouche de documents photographiques. Par ailleurs, la réalisation de ma thèse aura nécessité une utilisation approfondie d'un système de gestion de base de données relationnelle(logiciel FileMaker Pro) afin d'opérer une prosopographie de mon corpus d'individus.



Véritable expérience professionnelle, cette thèse m'a permis de consolider plusieurs aptitudes personnelles qui s'expriment aussi bien sur le plan de la rigueur et de l'autonomie dans le travail que dans la maîtrise de soi et l'envie d'apprendre. De plus, j’en retire un profond sens de l’organisation ainsi qu’une certaine aisance au niveau de la synthèse rédactionnelle. Durant l'accomplissement de ce travail scientifique, j'ai acquis des compétences opérationnelles dans le traitement de l'information, de la collecte à la diffusion en passant par sa hiérarchisation.



Quant à mes expériences professionnelles au sein du rectorat de l'académie de Lyon, conditionnées par la nécessité de financer mon projet doctoral, elles témoignent de mon adaptabilité à gérer plusieurs types de mission. Pendant deux années consécutives, j’ai notamment eu à gérer l’organisation des épreuves facultatives du baccalauréat général et technologique.

Outre le respect d’un calendrier, la gestion des ressources humaines sous l’autorité de mon chef de bureau, j’ai entretenu des relations permanentes, aussi bien que avec les inspecteurs académiques, les chefs d’établissement, les enseignants et les candidats. Il s’agissait non seulement de désigner puis de répartir les interrogateurs sur les différents centres d’examen mais aussi d’assurer le bon déroulement général des épreuves en gérant les cas d’urgence.



En terme d'emploi, mes recherches embrassent des domaines très différents qui touchent autant au monde culturel (médiateur) et administratif (fonction publique d’État/territoriale), qu'à la recherche scientifique et généalogique. Mes compétences et ma polyvalence pourraient de même très bien convenir à des grandes entreprises (communication, cabinet de recrutement, etc.) en quête de profils nouveaux, moins "standardisés", qui souhaitent bénéficier d'une qualité d'expertise propre à la communauté des docteurs.



Mes compétences :

Autonomie

Conduite de projet

Gestion administrative

Rédaction

Rigueur

Traitement de l'information