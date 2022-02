Thomas CLAUDE

Ingénieur spécialisé dans les Systèmes Embarqués de Défense, j'ai une expérience de 7 ans dans l'aéronavale au cours de laquelle j'ai exercé successivement en tant qu'Ingénieur Concepteur, Coordinateur Projet puis Ingénieur Système.



Ces fonctions transverses m'ont permis de découvrir un large éventail d'activités: management projet, contrat, achat, sous-traitance, et de domaines techniques: systèmes embarqués, mécanique, électrique, essais en vol, chantiers prototypes et séries, MCO.



En outre, ayant démontré de bonnes capacités d'adaptation, j'ai eu l'opportunité de travailler sur différentes flottes dans le cadre de projets de modernisation et d'améliorations des capacités opérationnelles: avion d'arme Rafale, avion Atlantique 2, Hawkeye, hélicoptères Lynx et Tigre.



Ayant toujours le souhait de me challenger et d'évoluer dans des domaines techniques complexes et aux besoins opérationnels forts, j'occupe aujourd'hui la fonction de Chef de Projet chez Naval Group.



Mes compétences :

Ingénierie système

Aéronautique

Catia v5

Gestion de projet

Nastran

Patran