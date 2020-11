Commercial passionné ayant le goût pour les challenges de toutes sortes depuis plus de vingt ans dans lindustrie pharmaceutique, j'ai choisi de me consacrer à un nouveau marché.

Conseiller Immobilier sur la région Ajaccienne, je cherche continuellement à me fixer des objectifs dans ma prospection et me différencier en étant à lécoute et non dans largumentation intempestive en clientèle...