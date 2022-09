Thomas GAUQUELIN

Co-fondateur et dirigeant de NOVADB SASArray

NOVADB offre à ses clients un ensemble de services répondant aux problématiques d’actifs immobiliers tertiaires, commerces et résidentiels :

- Gestion locative de lots diffus (appartements, bureaux, parkings etc...) ou d'immeubles entiers

- Gestion de copropriétés d'habitation, de bureaux, de parkings pour des particuliers, des professionnels qu'ils soient propriétaires institutionnels et bailleurs sociaux

- Gestion d'immeubles neufs, réhabilités ou rénovés y compris assistance à la mise en copropriété, à la scission de copropriété, à la création d’ASL, AFUL ou d’Union de Syndicats

- Gestion d'Associations Syndicales Libres (ASL), d'Associations Foncières Urbaines Libres (AFUL) et d'Unions de Syndicats et de Syndicat principal/secondaires

- Gestion d'Immeubles de Grande Hauteur (IGH), de Restaurants Inter Entreprises (RIE), d'Etablissements Recevant du public (ERP), d'établissements code du travail



Mes compétences :

Gestion immobilière en ASL, AFUL

Gestion immobilière en copropriété

Gestion immeubles IGH

Management opérationnel

Gestion budgétaire

Droit immobilier

Gestion de la relation client

Développement commercial

Création d'entreprise

Gestion locative