Thomas GIL

Après une vingtaine d'année d'expérience, au sein d'agences et de comités organisateurs (France, Canada, Mali, Niger, Liban, Côte d'ivoire), dans les domaines de l'organisation d'événements sportifs, du marketing sportif, des partenariats et de la communication événementielle, j'ai occupé durant lannée 2018 les fonctions de Directeur par intérim et joccupe actuellement la fonction de Responsable des partenariats, du marketing et de la communication au Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF).



Les Jeux de la Francophonie représentent le plus grand événement sportif et culturel de la Francophonie dédié à la jeunesse avec 88 Etats et gouvernements de la Francophonie invités



Les VIIIes Jeux de la Francophonie ont eu lieu en Côte d'Ivoire à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017 et furent un véritable succès en terme de mobilisation, d'organisation, de médiatisation et d'impacts.

Furent présents 43 délégations participantes, près de 4000 jeunes artistes et sportifs, 900 journalistes dont 300 internationaux.

Au niveau de la télévision: 60 heures de programme de directs et de résumés et plus de 500 millions de téléspectateurs selon le rapport du CIRTEF soit le double de l'édition précédente France/Nice 2013.



Les IXes Jeux de la Francophonie se dérouleront en 2023, du 28 juillet au 6 août, à Kinshasa en RDC.



www.jeux.francophonie.org



Compétences et mots clefs :

Planification et coordination générale opérationnelle de grands événements

appui conseil gestion de projets

marketing

communication

partenariat

sport

culture

expérience internationale

Médias et hors médias

Sponsoring

Stratégie

Direction de projet

Management