Monteur de formation, je suis aussi motion designer et opérateur prise de vue.



J'ai travaillé dans des secteurs assez variés, le milieu de la musique, la mode, mais aussi le cinéma d'animation et le milieu de l'art.



Par ailleurs je suis vidéaste, je réalise des films personnels ou pour des artistes de mon réseau.



Mes compétences logiciels :

Première Pro

After effects

Avid

DaVinci Resolve

Final Cut pro

Ableton live