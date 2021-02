Thomas HAUCHECORNE

Je suis en CDI Intérimaire avec l'agence de travail temporaire Adecco depuis 2018.



Mes différentes formations et expériences professionnelles m'ont permis d'améliorer ma capacité d'adaptation, en réalisant des missions diverses et variées.



Mes domaines de compétences sont les suivants:

- La gestion administrative

- La gestion de la relation clientèle

- La gestion des ressources humaines

- La gestion de la logistique



Je vous laisse découvrir mon profil et reste à votre entière disposition pour tout renseignement.



Mes compétences :

Conseil RH

Normes rédactionnelles

Paie

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Cegid

Management

Sage

Microsoft Office

Sourcing

Secrétariat

Accueil physique et téléphonique

Adaptation

Rigueur

Organisation

GPEC

Suivi clientèle

MUTCIM