34 ans, STRASBOURG



A BOUYGUES TELECOM depuis septembre 2002, j'ai tout d'abord été chargé de clientèle auprès du service client de l'opérateur jusqu'à mai 2008 à Illkirch (67). Par la suite, j'ai intégrer RCBT (Reseau Club BOUYGUES TELECOM, filiale de BOUYGUES TELECOM) en temps que conseiller commercial en agence à Mulhouse-Dornach (68).



Actuellement à Strasbourg sur un poste de commercial pro-PME depuis mai 2009, mon travail consiste à proposer des offres et services en téléphonie mobile, fixe-standard et accès internet (fournisseur d'accès internet) à une clientèle de professionnels et PME de tout secteur d'activité confondu.

Je travaille sur les départements du 67, 68, 54, 57, 90, 25, 55 et 51.



j'ai également occupé une fonction de responsable d'agence en 2014, pendant 1 an, sur Nancy avec management d'une équipe constituée de 4-5 collaborateurs.



Passionné de sport, je ne cache pas mon ambition de travailler dans une structure commerciale d'un club professionnel de football ou de basket.



Thomas KAUFFER

Commercial pro PME

mail: thkauffe@rcbt.fr



Mes compétences :

Partenariat commercial

Esprit d'équipe

Gestion de portefeuille

Fidélisation client

Evènementiel et Partenariats

Développement commercial

Prospection commerciale

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Négociation commerciale