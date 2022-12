Thomas LAURENCEAU

De profil orienté initialement dans le commerce/marketing, j'ai d'abord occupé plusieurs postes dans le domaine bancaire ainsi que dans une start-up en tant qu'assistant marketing et communication sur Londres de 2010 à 2014.



Titulaire de 2 Master 2 (Programme Grande Ecole - Excelia Groupe et Université de Poitiers) ainsi que d'un MBA 3ème cycle en Achats internationaux et supply chain management, j'ai fait le choix le stratégique de m'orienter dans le domaine porteur du transport et de la logistique à partir de 2015 jusqu'à ce jour.



Plus de 8 ans d'expériences cumulées diversifiées m'ont permis d'enrichir mes connaissances et mes compétences tant métiers, qu'humaines.