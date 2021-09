Thomas LE MIERE

Après 20 années d'expérience dans différents secteurs d'activité, je me tourne vers le conseil en QSE.



je suis passionné par l'aspect transversal de ma fonction et par l'obligation de constamment adapter ma communication aux interlocuteurs et au contexte.



Mes compétences :

Organisation d'entreprise

Gestion de projet

Sécurité

Mise en place de SMI

Animation de réunions

Formation auditeur interne, pilote de processus, ...

Environnement

8D

Qualité

Certification ISO 9001

Certification ISO 14001

Certification ISO 45001

Certification Qualiopi



MBTI profil ESFP