Thomas NATHAN

Ingénieur HSE disposant de 15 ans d'expérience auprès de grands groupes industriels (nucléaire, offshore, ferroviaire, pétrochimie, métallurgie, éolien), en période d'arrêt, en maintenance mais aussi en construction neuve.



Mobile, réactif, calme, sens de l'innovation et du contact, je privilégie la prévention Humaine, Technique et Organisationnelle en gardant à l'esprit la simplicité et l'efficacité.

J'accorde de l'importance aux acteurs de terrain, experts de leurs situations de travail, en apportant un outil indispensable au management : la communication.



Je suis motivé pour partir à l'international après plusieurs missions à l'étranger, dans lesquelles je parle anglais.



Mes compétences :

Arbre des Causes

Prises d'atmosphère

Gestion du risque chimique

Vérification d'échafaudages

Travail en hauteur

Pétrochimie

Formation