Thomas PIQUET

Diplômé de l'école Supérieure de Commerce de Troyes, je suis passionné par l'événementiel mes recherches s'oriente essentiellement dans ce domaine, mais je suis également intéressé dans la communication, la publicité, la production audiovisuel et les médias.



Depuis de nombreuses années je suis impliqué dans la vie associative:

- 1992-2005 Amicale Laïque de Massy Section Tir à l'arc (Vice président de l'association 2002-2005)

- depuis 2004 Chargé de communication et membres de l'association du Festival International du Cirque de Massy (ce place parmi les premières manifestations mondiales de l'art du cirque)

- 2005-2009 Secrétaire de l'association Inter 3 (accueil et intégration des étudiants internationaux)

- février 2008 : Participation au rallye 4L Trophy (Création de l'association Raid64)



Mes compétences :

Pack office

Pack adobe

Photoshop

SIROCO

JazOtel

HTML

events

marketing