Thomas ROGER DEVISMES

Étudiant en Master d'Administration des Entreprises (IAE Amiens, 2021-2022), après...



Un Master (M2) de Littérature antique, française et comparée à l'Université de Picardie Jules Verne également (2020-2021)...



Une Maîtrise (M1) de rhétorique (Langues et Sociétés, parcours « Discours, Politique, Médias », à l'Université de Toulon), obtenue en 2019 avec mention

« Bien » (major de promotion)...



Une Licence de Lettres obtenue en 2018 à l'Université de Toulon également avec mention « Assez Bien »...



Un baccalauréat économique et social, option « Mathématiques », obtenu en 2011 avec mention « Assez Bien ».