Thomas SANNEJAN

Grâce à mes expériences professionnelles relatives à la qualité, j'ai pu davantage cerner les enjeux et méthodes pour parvenir à une certification ISO 9001 et mener à bien un projet suivant un référentiel de management. J'ai par ailleurs développé un panel d'outils et de méthodes pour assurer la fonction de préventeur environnement et sécurité. J'ai également enrichi ces différents points d'intérêt dans les domaines du spatial et de la défense. Ces différentes missions me conduisent à proposer mes services dans des entreprises désireuses d'investir dans un profil tel que le mien.



Mes compétences :

- Evaluation du risque au poste de travail

- Sécurité Laser

- Préventeur Sécurité/Environnement

- Conformité produit à REACH/RoHS/Directive Machines/Directive Basse tension

- Microsoft Excel

- OHSAS 18001

- Norme ISO9001

- Norme EN9100

- Norme ISO 14001

- HACCP

- Achats responsables

- Gestion de contrat liés à la Défense