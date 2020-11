Thomas SCHECK

CONSTRUCTION DURABLE, URBANISME ET ENVIRONNEMENT

TECHNOLOGIE - INNOVATION - MANAGEMENT : POUR UNE APPROCHE INTÉGRÉE

Démarche pluridisciplinaire réunissant des compétences reconnues pour une réelle maîtrise de projets complexes dans le cadre de la Qualité des constructions et du Développement durable des territoires.

Pôles de compétences : Bâtiment - Environnement - Urbanisme - Economie.

Longue expérience du cycle de vie du cadre bâti et des projets en France et à l'international.



Expert près de la Cour d'Appel de Lyon.