Thomas SECHAUD

Depuis 2008 - Responsable du bureau d'études TCE spécialisé en Maîtrise de l’Energie OVALEE (5 salariés - CA 400k€)

• Création du BET OVALEE Ingénierie (Groupe NEPSEN) à Toulouse en Novembre 2008

• Développement de l’activité :

o Réponse à appel d’offres marchés publics : Identifier et sélectionner les appels d'offre

o Prospection commerciale et réalisation de proposition technique et financière - secteur privé

o Comprendre, analyser et formuler les réponses aux demandes des clients – développer les outils de réponse et de chiffrage

o Renforcer la reconnaissance et l'expertise du bureau sur le domaine de la Maîtrise de l’Energie

• Encadrer et organiser le bureau d'études

o Encadrer les équipes d'ingénieurs - gérer les plans de charges

o Valider les états d'avancement des projets et de la facturation

o Etablir et garantir le budget du bureau d'études

o Formation des collaborateurs

o Interface client

• Etudes et Gestion de projets (Références projets récents) :

o Audits énergétiques sites industriels : industrie chimique, agroalimentaire, automobile, pétrolière, matériaux de construction, coopératives agricole, séchage semences, …

o ISO 50001 (revue énergétique, IPE, UES, baseline…)

o Audits énergétiques bâtiment (groupes scolaires, logements collectifs et individuels, copropriétés, agences bancaires, centres hospitaliers, piscines, grande distribution, …)

o Simulations thermiques dynamiques

o MOE de rénovation énergétique TCE

 Installations de chauffage/climatisation (150kW-3MW)

 Rénovation bâti (ITE, ITI, isolation combles, planchers, menuiseries, toitures terrasses, …)

 Optimisation systèmes d’éclairage (LED, pilotage, …)

 Mise en sécurité électrique, SSI, groupe électrogène

 Chaufferies bois avec réseau de chaleur

o AMO exploitation de chaufferies gaz

• Référent technique OVALEE qualifications OPQIBI 19.05 (audits énergétiques bâtiments) et 17.17 (audits énergétiques sites industriels)



Mes compétences :

Audit énergétique

ISO50001

Simulation Thermique Dynamique

Maîtrise d'Oeuvre TCE

Autocad / Draftsight