Thomas TRUR

Fort d'une expérience de plus de 3 années dans la fonction publique territoriale et de 2 années dans l’éducation nationale.



Depuis 2010 , je m'occupe de la gestion du parc informatique dans les Centres de Ressources de Langues ( CRL ) et les salles ressources multimédia de l'Université de Strasbourg.



Contact : mail@thomastrur.fr

http://www.thomastrur.fr



Compétences :



Outils de Gestion de Parc ( Altiris , OCS-Inventory , GLPI )

Architecture Systèmes et Réseaux ( IP, Cisco , Routage, ...) ,Système d'information , Protocoles de communications , normes et procédures de sécurité informatique et télécommunications.

Technologies télécoms (téléphonie ip), internet (php,xml,html,web,Joomla,WebAcapella) base de donnée ( Oracle , Sql Server ), solutions ( intranet/extranet/e-commerce )

Systèmes d'exploitation (Win98 , Win 2000 , Win 2000 server , Win Millenium , Win Xp , Win 2003 server , Win 2008 ) et autres suites logicielles ( Office , Open Office , Photoshop , Adobe Systèmes , Photofiltre , )

Mac OSX - Android - Linux



Qualités personnelles :



De la méthode et de la rigueur pour être à l'écoute des utilisateurs , analyser les données et offrir des solutions adéquates à la plupart des problèmes.

De la patience pour mieux diagnostiquer les problèmes mais aussi pour former les utilisateurs .

Curieux pour découvrir le pourquoi du comment et ainsi s'ouvrir à de nouvelles choses en matières de nouvelles technologies de l'information.

Une capacité à mener à bien des projets professionnels.



http://www.thomastrur.fr



Mes compétences :

Technicien

Informatique

Réseau

Système d'information

Relationnel

Windows

Produits Apple