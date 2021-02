Tian ZHANG

Formations:



2008-2011: Doctorat en Génie Industriel et Hospitalier

Sujet de thèse : Aide à la décision pour la planification des trajectoires de soins des patients pris en charge pour une chimiothérapie à domicile - Laboratoire LASPI



2008: Master Informatique, Aide à la Décision pour l'Entreprise - INSA de Lyon, Major de la promotion



2007: Master Administration des Affaires, option Ingénierie du Management, programme Gestion de l'Emploi et des Compétences, IAE de Lyon, Université Lyon 3



2005: Licence Professionnelle Commerce, option Management des Organisations - IAE de Lyon, Université Lyon 3, 2ème de la promotion



Expériences professionnelles:



Depuis 09/2020 Responsable Licence professionnelle Qualité Hygiène Sécurité Santé Environnement (QHSSE), IUT de Roanne



2017-2019 Chef du département QLIO, IUT de Roanne



Depuis 2015 Enseignante en qualité, logistique et production, département QLIO, IUT de Roanne



2008 - 2015 Enseignante en génie industriel, Centre Universitaire Roannais



2008-2011 Doctorante en génie industriel, Aide à la décision pour la planification des trajectoires des soins des patients pris en charge pour une chimiothérapie à domicile, Laboratoire LASPI, Roanne



Février 2008 au Juillet 2008: Stagiaire de recherche, Aide au pilotage des organisations en réseaux, Laboratoire LIESP, Villeurbanne



Avril 2006 au Janvier 2008: Chargée de recrutement, RECRUTIC,Villeurbanne



2005: Assistante commerciale et ADV, Groupe CEGID, Lyon



2003: Interprète Français-Chinois, SAMES Technologie, Grenoble



2002: Responsable Administratif et Adjoint comptable, Microbes Inc. (filiale d'un groupe américain), Pékin, Chine



2001: Conseillère en RH, Centre du service RH de l'Arrondissement Haidian, relevant du Ministère du Personel, Pékin, Chine





Mes compétences :

Qualité

Logistique

Gestion de la production

Gestion des stocks

Données techniques

Marketing

Asie

Chine

Génie industriel

GRH

Informatique

Modélisation

Modélisation simulation

Recrutement

Simulation

Supply chain