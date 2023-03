Tiffany BERTON

Diplômée des Arts du Spectacle (Musique) à l'Université de Brunel à Londres, et chanteuse professionnelle depuis mes 16 ans, je travaille en tant qu'auteure, compositeur et interprète sur de nombreux projets en collaborations avec des producteurs, des éditeurs et des labels en France, Angleterre, Canada et US.



Chanteuse de session polyvalente, j'ai fait mes débuts en étudiant les rythmes, harmonies, et messages subtils et complexes des musiques traditionnelles et populaires du monde auprès de l'association des Glotte-Trotters, dirigée par Martina A. Catella, ethnomusicologue, pianiste et coach vocale de grande renommée.



Plus tard c'est dans les musiques actuelles anglophones que je me suis spécialisée. Bilingue et de double nationalité française/canadienne, je compose et chante principalement en anglais. Mes styles incluent pop, jazz, soul, funk, éléctro, dance, house. Aujourd'hui, je travaille en tant que "toplineuse", j'interprète des voix témoins, des génériques télé (TF1 et France 2), et je co-écrit des morceaux de styles variés pour des librairies musicales (Universal Publishing, TF1/One Musique, Melmax) et pour des artistes (Inna, RLS, DJ Landry, Az We R). Je travaille aussi sur la sortie de mon premier album en 2013.



J'ai aussi créé, en Septembre 2011, la première "Glee Academy" de Paris, inspirée par la série américaine "Glee", et qui propose, tous les samedis, des cours de chant de groupe pour les jeunes de 10 à 19 ans. Ces ateliers de 2 heures, bien que centrés sur le chant, incluent aussi des cours de hip-hop, la création de clips vidéos et l'enregistrement de musique en studio, afin d'introduire les élèves à la diversité et la richesse des métiers de la musique.



Mes compétences :

Compositeur

Interprète

Auteure

Chanteuse