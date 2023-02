Timothée AROD

Pour plus de détails me concernant, n'hésitez pas a consulter https://timothee-arod.com



Ingénieur d'Études chez VIVERIS Systèmes depuis juin 2010.

J'ai été embauché à Paris après une formation initiale en informatique.

J'ai rejoint VIVERIS Systèmes Lyon en Janvier 2013.



Je viens de ma lancer dans l'aventure du freelance en créant mon status d'auto-entrepreneur en ce début d'année 2023.



Jai achevé mes études dingénieur à lEcole Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand en option Chimie Organique Fine et Industrielle. En parallèle jai validé un Master II Recherche.



Mes compétences :

Développement web

JavaScript

Java

AngularJS

Java EE

Développement informatique

Informatique

Chimie organique